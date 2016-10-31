18:02 | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "В этом сезоне Феттель ведет себя эмоциональнее обычного"

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Гонщик команды "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо после "Гран-при Мексики" отметил эмоциональное поведение пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Во время гонки между немцем и напарником Риккьярдо Максом Ферстаппеном произошел конфликт.

Голландец не по правилам обогнал Феттеля на финише и занял третье место. Позднее он был оштрафован, и на подиум поднялся гонщик "Феррари". Но и он не задержался на третьей строчке, так как был наказан за опасное вождение. В итоге третье место досталось Риккьярдо.

– В прошлом Феттель уже показывал, что может быть очень эмоциональным, но в этом сезоне, как кажется, он ведет себя эмоциональнее обычного, – приводит autosport.com слова Риккьярдо. – Полагаю, он просто сильно расстроен тем, как для него складывается сезон.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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abs68

А Риккьярдо, в этом сезоне только и успевает нахваливать Ферстаппена, видать боится что его постигнет участь Квята

19:25

КолобокКолобков

С тефтелькой то и так всё ясно,но мне таки интересно- когда это **Голландец не по правилам обогнал Феттеля на финише ** ???

18:32

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