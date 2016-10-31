Даниэль Риккьярдо: "В этом сезоне Феттель ведет себя эмоциональнее обычного"

Гонщик команды "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо после "Гран-при Мексики" отметил эмоциональное поведение пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Во время гонки между немцем и напарником Риккьярдо Максом Ферстаппеном произошел конфликт.

Голландец не по правилам обогнал Феттеля на финише и занял третье место. Позднее он был оштрафован, и на подиум поднялся гонщик "Феррари". Но и он не задержался на третьей строчке, так как был наказан за опасное вождение. В итоге третье место досталось Риккьярдо.

– В прошлом Феттель уже показывал, что может быть очень эмоциональным, но в этом сезоне, как кажется, он ведет себя эмоциональнее обычного, – приводит autosport.com слова Риккьярдо. – Полагаю, он просто сильно расстроен тем, как для него складывается сезон.