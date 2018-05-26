18:08 | Формула-1

Даниэль Риккьярдо: "В четверг говорил, что мы будем быстрейшими в каждой сессии"

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Пилот "Ред Булла"  Даниэль Риккьярдо остался доволен квалификацией "Гран-при Монако". Австралиец показал лучший результат, а его партнер по команде Макс Ферстаппен не участвовал в заездах, поскольку разбил машину в третьей практике.

– Очень сочувствую Максу, – цитирует F1i Риккьярдо. – В четверг еще говорил, что мы будем быстрейшими в каждой сессии. Впереди у нас долгая гонка, но у нас хорошие шансы на успех. Я сделал то, что должен был сделать. На этой неделе мы в хорошей форме. Надеюсь, что так будет и в гонке.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

Во, а я понял, кто виноват в бедах максимки. Рикардо виноват, сглазил. Надо было говорить не "мы", а "я".

18:12

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