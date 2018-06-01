Даниэль Риккьярдо: "В будущем хотел бы стать чемпионом мира"

Пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо признался, что хотел бы стать чемпионом "Формулы-1", но еще не знает, в какой команде будет выступать в дальнейшем, сообщает Channel 4.

- В будущем я бы хотел стать чемпионом мира, - завил Риккьярдо. – В какой команде? Именно в этом вопросе я и пытаюсь сейчас разобраться. Надо все правильно просчитать. Ответа я пока не знаю. Посмотрим, какая из команд будет активнее меня зазывать и громче кричать! На самом деле, хотите верьте – хотите нет, но я не трачу на решение этого вопроса слишком много времени или сил. Я понимаю, что сейчас главное – добиться максимально возможных результатов. В теории это должно многое упростить.

Риккьярдо выступает в серии с 2011 года. В текущем сезоне после 6 этапов с 72 очками он занимает третье место в личном зачете.