Даниэль Риккьярдо: "Спасибо голландским болельщикам, хоть они и предпочли бы видеть успех Ферстаппена"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен гонкой "Гран-при Бельгии". Напомним, что австралиец финишировал третьим, а стартовал шестым.

– У меня был хороший ритм на протяжении всей гонки, – цитирует F1i Риккьярдо. – Во второй части гонки мне помогла машина безопасности, которая выехала вовремя. Я знал, что у меня будут шансы побороться с Райкконеном и Боттасом. И свой шанс я не упустил. Знал, что вся команда за мной после схода Ферстаппена. Хочется поблагодарить всех голландских фанатов, которые, конечно, предпочли бы видеть успех Макса, но я ценю их поддержку.