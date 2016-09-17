Даниэль Риккьярдо: "Сингапур - лучшая трасса для "Ред Булла" после Монако"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает фаворитом "Гран-при Сингапура" "Мерседес" после пятничной практики. Во вторых свободных заездах австралиец уступил около 0,4 с Нико Росбергу.

– Я не разочарован темпом, потому что мы еще можем найти настройки для улучшения времени, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – Думаю, команда показала себя хорошо и может добиться большего. Полагаю, три команды будут в рамках половины секунды. Моя вторая практика не была совершенной. Есть куда улучшать. В Сингапуре у нас лучший шанс победить. После Монако это лучшая трасса для "Ред Булла". "Мерседес" еще фаворит, но у него тут не будет большого отрыва.