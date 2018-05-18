Даниэль Риккьярдо: "Сейчас шинные стратегии в гонке предсказуемы"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что "Пирелли" должна предоставлять больший выбор шин командам. По его словам, это внесло бы разнообразие в тактику.

– Я не понимаю, почему мы не можем использовать "ультрасофт" на каждом "Гран-при", – цитирует F1i Риккьярдо. – Или хотя бы в квалификации. Это даст разнообразие в темпе, в производительности, откроет новые возможности. В Барселоне у нас были "медиум", "софт" и "суперсофт". Было очевидно с пятницы, что первая шестерка пилотов использует "софт" во втором сегменте, чтобы в гонке иметь стратегию с одним пит-стопом. Это не было секретом. Если бы было больше вариантов выбора шин, это создало бы больше сюрпризов, а сейчас все предсказуемо.