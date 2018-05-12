Даниэль Риккьярдо: "Ред Булл" все быстрее и быстрее"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо испытывает неоднозначные ощущения после пятничной практики "Гран-при Испании". В первой сессии он вылетел с трассы, а во второй показал хорошее время.

– Мы можем забыть мою ошибку? Потом же я исправился! (смеется) Утром я попал в ловушку, меня снес ветер. Тут больше нечего сказать, – цитирует F1i Риккьярдо. – Совершил ошибку, которая лишила меня часа работы на трассе. Мы привезли много новинок, и с ними не так просто разобраться сразу. Нужно найти правильные настройки. Думаю, мы не так далеки от конкурентов. Мы все быстрее и быстрее, что обнадеживает.