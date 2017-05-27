Даниэль Риккьярдо: "Ред Булл" совершил глупую ошибку"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил недовольство квалификацией "Гран-при Монако". Австралиец показал только пятое время в заключительном сегменте.

– В третьем сегменте я смог проехать только один круг, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – В первых сегментах шины вели себя странно. Нам нужно было проехать достаточно кругов, чтобы шины заработали. На последний же круг я выехал с трафиком. Не знаю, почему команда не дождалась, чтобы выпустить меня на чистую трассу. Мы совершили глупую ошибку. Это очевидная ошибка, как мне кажется.