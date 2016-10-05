Даниэль Риккьярдо: "Ред Булл" прогрессирует высокими темпами"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признал, что по ходу сезона-2016 команда прибавляет высокими темпами. Сейчас австрийцы занимают второе место в Кубке конструкторов, уступая лишь "Мерседесу".

– Думаю, я и Ферстаппен своим уровнем помогаем команде, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Кажется, что все обновления, которые мы устанавливаем на машину – возможно, наши отзывы также помогают, – работают отлично, и мы движемся в верном направлении. Думаю, со времени моего прихода в "Ред Булл" в этом году мы развиваемся наиболее динамично. Многое из того, что мы установили на машину, работает так, как мы ожидали.