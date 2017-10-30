Даниэль Риккьярдо: "Проблема в двигателе "Рено"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо разочарован работой "Рено", которая поставляет двигатели его команде. Австралиец две гонки подряд не смог завершить из-за технических проблем.

– У меня был в Мексике совершенно новый двигатель, но что-то сломалось в нем, – цитирует F1i Риккьярдо. – Даже не знаю, получу ли очередной штраф в Бразилии. Конечно, в двигателе есть фундаментальная проблема. Не знаю, над чем там работала "Рено" в последнее время, но даже в Мексике пострадали несколько пилотов. Жаль снова завершить гонку досрочно. Теперь я испытываю то же самое, что было у Макса Ферстаппена ранее по ходу сезона. И это не очень весело.