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Даниэль Риккьярдо: "Приятно обойти хоть один "Мерседес"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен вторым местом в квалификации "Гран-при Сингапура". По словам австралийца, ему удалось как раз перед квалификацией найти нужные настройки.

– В целом я доволен, потому что целью был старт с первого ряда, – цитирует ВВС Риккьярдо. – Мы знали, что будет сложно опередить "Мерседес". Но приятно обойти хоть одну их машину. Мы смогли улучшить настройки. По ходу практик искали лучшее решение и смогли это сделать. Ритм на протяжении всей сессии был хорошим. Начнем гонку на "суперсофте". Посмотрим, сыграет ли это роль.

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