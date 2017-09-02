Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:22 | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Постараюсь развлечь болельщиков, отыграв как можно больше позиций"

Пилот "Ред Булла" Даниэль РИККЬЯРДО. Фото REUTERS
Пилот "Ред Булла" Даниэль РИККЬЯРДО. Фото REUTERS

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо отметил, что уже в пятничной практике готовился к непростой гонке "Гран-при Италии". На старте австралиец потеряет 20 позиций из-за штрафа за смену элементов двигателя.

– Машина была довольно тяжелой, потому что мы ее полностью заправили, – цитирует Sky Sports Риккьярдо. – Конечно, быстро проходить круги очень важно, но когда ты знаешь, что будешь стартовать из глубины, то отдаешь приоритет длинным отрезкам в практике. В гонке я постараюсь развлечь болельщиков, отыграв как можно больше позиций. Первая пятерка будет труднодоступной, но я постараюсь это сделать.

})(window.document); } } }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); } });
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий