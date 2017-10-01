Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:48 | Формула-1

Даниэль Риккьярдо: "Постарался обойти Боттаса как можно скорее"


Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен выступлением команды на "Гран-при Малайзии". Гонщик пришел к финишу третьим, а его партнер по команде Макс Ферстаппен занял первое место. Между ними расположился Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

- Кажется, на старте у "Мерседеса" были проблемы, - цитирует BBC Риккьярдо. - Я ехал за Боттасом несколько кругов и постарался обойти его как можно скорее. 

Себастьян шел очень быстро, и я ожидал от него серьезной борьбы, но он провел только одну атаку. Макс ехал очень хорошо. Это была хорошая гонка для команды.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий