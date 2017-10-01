Даниэль Риккьярдо: "Постарался обойти Боттаса как можно скорее"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен выступлением команды на "Гран-при Малайзии". Гонщик пришел к финишу третьим, а его партнер по команде Макс Ферстаппен занял первое место. Между ними расположился Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

- Кажется, на старте у "Мерседеса" были проблемы, - цитирует BBC Риккьярдо. - Я ехал за Боттасом несколько кругов и постарался обойти его как можно скорее.

Себастьян шел очень быстро, и я ожидал от него серьезной борьбы, но он провел только одну атаку. Макс ехал очень хорошо. Это была хорошая гонка для команды.