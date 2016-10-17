Даниэль Риккьярдо: "После прихода Ферстаппена "Ред Булл" стал выступать успешнее"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признался, что не любит проигрывать напарникам и предпочел бы в этом сезоне одержать еще пару побед. На данный момент в личном зачете австралиец опережает своего напарника Макса Ферстаппена на 47 очков за четыре гонки до конца сезона.

– После прихода Ферстаппена команда стала выступать более успешно, – цитирует F1News Риккьярдо. – Мы с Максом подгоняем друг друга и выкладываемся на 100 процентов. Машина постепенно становится лучше. Разумеется, я бы предпочел выиграть еще одну-две гонки, но атмосфера в команде хорошая. Проигрывать напарнику никогда не хочется, вне зависимости от того, Макс это или, например, Льюис Хэмилтон. И возраст тут роли не играет.

Напомним, что начиная с "Гран-при Испании" Ферстаппен заменил в главной австрийской конюшне Даниила Квята, который проследовал в обратном направлении в "Торо Россо". В итоге голландец выиграл первую же гонку в новой команде.