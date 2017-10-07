Даниэль Риккьярдо: "От старта в Японии будет зависеть многое"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен своей квалификацией "Гран-при Японии". Австралиец показал четвертый результат, но стартует третьим из-за штрафа Валттери Боттаса.

– Я чувствовал, что сделал все в квалификации, – цитирует F1i Риккьярдо. – Доволен тем, что стартую третьим, с удобной стороны трассы. Надеюсь, это мне поможет побороться с лидерами. От старта будет многое зависеть. Здесь довольно сложно обгонять. Я на своей машине чуть убрал прижимную силу, сделав ставку на гонку. На прямых это даст мне шанс атаковать и лучше защищаться.