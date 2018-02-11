Даниэль Риккьярдо: "Однажды хотелось бы сразиться с Хэмилтоном"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признался, что хотел бы побороться с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном на "Мерседесе". Австралиец пока имеет контракт с "Ред Буллом" до конца нынешнего года.

– Меня никогда особо не заботило, кто мой партнер по команде, – цитирует Racer Риккьярдо. – Я в "Формуле-1" ради побед. Но они должны добываться не везением, а работой, ты должен быть реально лучшим. А для этого нужно бороться с лучшими. У меня хорошая борьба с Ферстаппеном в команде, но однажды хотелось бы сразиться с Хэмилтоном. Это должно быть интересно. Кому-то не нравится это, но чтобы оказаться на вершине, ты должен иметь быстрого партнера по команде. Это подстегивает к новым достижениям и повышает твою ценность как пилота.