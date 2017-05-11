Даниэль Риккьярдо: "Не стоит ждать от "Ред Булла" победы в Барселоне"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо подчеркнул, что не стоит ждать от команды победы на "Гран-при Испании". Австралиец также отметил, что главной целью будет сократить отставание от лидеров.
– Считаю, что в Испании положение команды не изменится, – приводит GP Update слова Риккьярдо. – Надеюсь, мы сумеем подобраться к лидерам, но не думаю, что стоит ждать от "Ред Булла" победы в Барселоне. Конечно, нам хотелось бы победить, мы были бы этому рады. Но не стоит этого ожидать. Наша цель в том, чтобы сократить отставание, а дальше будет видно.
"Гран-при Испании" пройдет в Барселоне с 12 по 14 мая.
Алый Дракон
Гы, Колобок разбушевался - новый русский ужастик )))... Слышь, психолог - харэ бухать )... Психуешь, что у "РБР" машина г..о, и твоя любимка в этом сезоне в полной .опе?)... Ничо, привыкай ))... Побудь в шкуре "ура-патриотов", как ты их называешь )) Да, и - пусть твоя любимка противогазом запасается )) А то ведь опять придется "выхлопухой" дышать от едущих впереди двух "Феррари", обоих "меринов", и того самого кенгуру (в случае с Риком - это слово мужского рода))
21:08
КолобокКолобков
заткни пасть,австралийская половая тряпка! Макс лучше знает когда побеждать, а когда- нет. Надоело это кенгуру уже...Максу нужен напарник покруче! Кстати, Инна, к тебе вопрос. Кенгуру- какого рода? Получается среднего что-ли? Так разве может быть в случаи с животным? Или всё же - мужского?
20:34