Даниэль Риккьярдо: "Не стоит ждать от "Ред Булла" победы в Барселоне"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо подчеркнул, что не стоит ждать от команды победы на "Гран-при Испании". Австралиец также отметил, что главной целью будет сократить отставание от лидеров.

– Считаю, что в Испании положение команды не изменится, – приводит GP Update слова Риккьярдо. – Надеюсь, мы сумеем подобраться к лидерам, но не думаю, что стоит ждать от "Ред Булла" победы в Барселоне. Конечно, нам хотелось бы победить, мы были бы этому рады. Но не стоит этого ожидать. Наша цель в том, чтобы сократить отставание, а дальше будет видно.

"Гран-при Испании" пройдет в Барселоне с 12 по 14 мая.