Даниэль Риккьярдо: "Не думаю, что отрыв "Мерседеса" так уж велик"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что его команда способна побороться с "Мерседесом" в гонке "Гран-при Абу-Даби". Во второй практике австралиец показал пятое время, а его партнер по команде Макс Ферстаппен – четвертое.

– Если мы соберем все лучшие настройки, то можем быть успешны в квалификации, – цитирует F1i Риккьярдо. – Феттель тоже будет быстрым, так что сражение за третье место обещает стать интересным. Как и ожидалось, "Мерседес" впереди, но не думаю, что его отрыв велик. Думаю, мы могли бы побороться с "Мерседесом" в воскресенье. На длинных отрезках мы можем добиться большего. Потенциал машины еще не раскрыт, она может быть быстрее.