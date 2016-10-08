11:56 | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Не думаю, что "Мерседес" будет доминировать в Японии"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо отметил высокую плотность результатов в квалификации "Гран-при Японии". Австралиец показал шестое время, но стартует пятым из-за наказания Себастьяна Феттеля.

– У нас были некоторые проблемы, и я сделал все, что мог, – цитирует AFP Риккьярдо. – Мы очень близки к конкурентам, поэтому досадно, что не обошли их. Надеюсь, продвинемся вперед в гонке. Не думаю, что "Мерседес" будет доминировать как обычно. "Феррари" быстра, но это должен быть бой между тремя командами.

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