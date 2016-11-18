Даниэль Риккьярдо: "Не чувствую давления со стороны молодых гонщиков"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не боится, что его в команде сместят молодые талантливые гонщики. 27-летний австралиец не видит ничего плохого в прибытии в "Формулу-1" талантливой молодежи.

– Я не чувствую никакого давления со стороны молодых гонщиков, – цитирует F1i Риккьярдо. – Хорошо, что растут новые пилоты, это придает дополнительной энергии нашему виду спорта. Это полезно для любого спорта. В "Ред Булле" у меня хорошая физическая и психологическая подготовка, так что я готов к конкуренции. Я выступаю в очень требовательной команде.