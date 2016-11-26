Даниэль Риккьярдо: "Надеюсь завтра оказаться на подиуме"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен третьим местом в квалификации "Гран-при Абу-Даби". Австралиец рассчитывает за счет стратегии побороться за высокие места в завтрашней гонке.

– Мы должны попробовать что-то необычное в шинной стратегии, – цитирует ВВС Риккьярдо. – В этом году нам часто приходится к этому прибегать, об этом думать. Мы снова рассмотрим возможность экспериментов с шинами, если это может принести пользу. Начал квалификацию я медленно, но в третьем сегменте в самый нужный момент мне удалось показать хорошее время. Надеюсь завтра оказаться на подиуме.