Даниэль Риккьярдо: "Надеюсь, скоро объявим о новом контракте с "Ред Буллом"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо заявил, что надеется в скором времени подписать с командой новый контракт. Нынешнее соглашение 28-летнего австралийца с австрийским концерном рассчитано до конца этого сезона.

- Я хочу, чтобы все было сделано до летнего перерыва, чтобы уйти в отпуск с ясным умом и по-настоящему отдохнуть, - цитирует Crash Риккьярдо. - Несколько лет назад я подписал контракт с "Ред Буллом" как раз во время перерыва, так что веселого отдыха не получилось. Теперь "Ред Булл" подписал соглашение с "Хондой", и у меня есть четкое представление о том, чего ждать от команды. Надеюсь, что уже скоро мы объявим о контракте. В этом сезоне мне удалось добиться хороших результатов, которые мне действительно помогут в переговорах. Финансовую часть контракта я буду держать за закрытыми дверями. Я рад тому, где я нахожусь, и знаю, что могу приносить пользу команде.

Напомним, Риккьярдо выступает за "Ред Булл" с 2014 года.