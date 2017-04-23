Даниэль Риккьярдо: "На трассе в Сочи нужно быть сосредоточенным от начала до конца"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо отметил сложность трассы в Сочи, где через неделю пройдет "Гран-при России". Австралиец считает, что в нынешнем сезоне его команде будет удобнее выступать на этом автодроме.

– Трасса сейчас нам подходит больше, чем в прошлые годы, – цитирует F1i Риккьярдо. – Мы можем ожидать также, что сцепление с полотном будет лучше, что немаловажно при росте мощности двигателей. Конфигурация трассы мне интересна. Эта трасса держит вас сосредоточенным от начала до конца. Мне нравится в Сочи.