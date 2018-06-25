Даниэль Риккьярдо: "На моей машине было повреждено антикрыло"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо отметил, что ему не удалось побороться за место в первой тройке "Гран-при Франции" из-за повреждения машины. Австралиец пропустил на третье место Кими Райкконена.

– У меня был хороший гоночный темп, – цитирует F1i Риккьярдо. – Но когда поехал менять шины, узнал, что мое антикрыло повреждено. Видимо, это случилось незадолго до пит-стопа. Поэтому после возвращения на трассу мне было тяжело. Возникла недостаточная поворачиваемость, изменился баланс машины. До конца гонки работал с поврежденной машиной.