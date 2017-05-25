Даниэл Риккьярдо: "На городской трассе лучше не экспериментировать с настройками"

Пилот "Ред Булла" Даниэл Риккьярдо, ставший вторым во второй практике "Гран-при Монако", остался доволен свои результатом. Он добавил, что на городской трассе не стоит экспериментировать с настройками.

– В целом я доволен четвергом, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Мне нравится трасса, и нам удалось поймать на ней нужный ритм.

Нам все же нужно еще кое над чем поработать, однако мы хотя бы проигрываем меньше секунды. На городской трассе лучше не экспериментировать с настройками, поскольку нужно хорошо знать автомобиль.