Даниэль Риккьярдо: "Мы знали, что не сможем догнать "Феррари" и "Мерседес"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил недовольство квалификацией "Гран-при Великобритании". Австралиец показал шестой результат.

– Это неутешительный результат, – цитирует F1i Риккьярдо. – Мы ждали отставания в квалификации, но не такого большого. У меня была проблема с DRS, и это стоило мне нескольких десятых. Хотя это не изменило бы конечный результат. Это расстраивает. Мы знали, что не сможем справиться с "Феррари" и "Мерседесом". Поработаем в гонке. Завтра будет жарче, так что все наверняка будут совершать по два пит-стопа. Мы решили приберечь шины.