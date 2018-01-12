Даниэль Риккьярдо: "Мы с Ферстаппеном справились бы с борьбой за титул"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признался, что будет рад побороться с партнером по команде Максом Ферстаппеном за титул. По его словам, такая борьба вряд ли испортит между ними отношения.

– Посмотрим, сохраню ли я его в списке приглашенных на день рождения (смеется). Было бы неплохо побороться за первые места, – цитирует F1Today Риккьярдо. – Думаю, мы справились бы с вызовом, если бы пришлось бороться за титул. В этом году мы сможем отыграть отставание от конкурентов. Не знаю, хватит ли этого для чемпионского сражения. Постараемся приблизиться к этому.

Макс улучшил свои навыки. Не скажу, что он прошел долгий путь, потому что он всегда был хорош. И все же прибавил еще. Так что будет веселая борьба. В прошлом году у меня были отличные гонки, но хочется, чтобы все были такими, а не отдельные лишь.