Даниэль Риккьярдо: "Мы еще не нашли баланса шин и топлива"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что его команда еще не нашла правильный баланс машины на "Гран-при Малайзии". После пятничных свободных заездов австралиец пожаловался на работу шин при разной загрузке топливом.

– Еще нужно искать настройки, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – Думаю, мы не нашли правильного баланса шин и топлива. При большой загрузке приходится бороться не столько за темп, сколько за сцепление с дорогой. Сегодня нужно многое сделать. Конечно, завтра уже будет лучше. Но трудно предполагать, как мы выступим. Хотелось бы быть быстрее. Ситуация напоминает то, что было в Сингапуре. Там нам удалось настроить машину к субботе.