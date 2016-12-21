17:45 21 декабря | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Многие могут занять место Росберга, но не я"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо опроверг слухи о том, что может перебраться в "Мерседес" на место Нико Росберга. Австралиец дал понять, что не намерен уходить из австрийской команды.

– У меня есть контракт с "Ред Буллом" на два года, и я останусь в этой команде, – цитирует AFP Риккьярдо. – Есть много пилотов, которые могли бы занять место Росберга. Но лично я следующий сезон точно начну в "Ред Булле".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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_Ratibor_

Dionis741, все просто его за любой косяк выкинут по ходу сезона и посадят на его место Сайнса)))))

20:30 21 декабря

Dionis741

"Но лично я следующий сезон точно начну в "Ред Булле"..." ____________________________________________________ Почему НАЧНУ, а не ПРОВЕДУ? Оговорочка по Фрейду?

20:06 21 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ