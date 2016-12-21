Даниэль Риккьярдо: "Многие могут занять место Росберга, но не я"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо опроверг слухи о том, что может перебраться в "Мерседес" на место Нико Росберга. Австралиец дал понять, что не намерен уходить из австрийской команды.
– У меня есть контракт с "Ред Буллом" на два года, и я останусь в этой команде, – цитирует AFP Риккьярдо. – Есть много пилотов, которые могли бы занять место Росберга. Но лично я следующий сезон точно начну в "Ред Булле".
_Ratibor_
Dionis741, все просто его за любой косяк выкинут по ходу сезона и посадят на его место Сайнса)))))
20:30 21 декабря
Dionis741
"Но лично я следующий сезон точно начну в "Ред Булле"..." ____________________________________________________ Почему НАЧНУ, а не ПРОВЕДУ? Оговорочка по Фрейду?
20:06 21 декабря