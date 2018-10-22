Даниэль Риккьярдо: "Мне просто не везет"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил разочарование гонкой "Гран-при США". Австралиец сошел с дистанции из-за технических проблем.

– Очень тяжело заканчивать так рано гонку. Сейчас мне просто не везет, – цитирует Grand Prix Риккьярдо. – Все просто перестало работать. Это было похоже на то, что случилось в Бахрейне в начале сезона. Я даже не мог связаться по радио с боксами. Это проблема с электроникой. А ведь гонка могла получиться хорошей. В этом сезоне слишком часто случаются вещи, которые я не могу контролировать. Хочу хоть раз еще до конца сезона оказаться на подиуме.