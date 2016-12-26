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Даниэль Риккьярдо: "Мерседес"? Мне лучше в "Ред Булле", мы не почиваем на лаврах"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо объяснил, почему не хочет переходить в "Мерседес", и заявил, что у его команды есть возможность стать еще лучше. По итогам сезона австралиец занял третье место в личном зачете чемпионата, набрав 256 очков.

– Когда все начнут делать ставки, то скажут: "Почему бы "Мерседесу" вновь не стать чемпионом?" Но я верю в то, что мне лучше остаться в "Ред Булле", – цитирует ESPN Риккьярдо. – Наша команда не почивает на лаврах. Мы предельно мотивированы, и у нас есть всё, чтобы сделать огромный шаг вперед. В 2016-м мы добились существенного прогресса вместе с "Рено", поэтому все с нетерпением ждут сезона-2017. Скорее всего команда "Мерседеса" будет быстра в 2017 году, однако у них может возникнуть склонность к самодовольству, в отличие от наc.

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