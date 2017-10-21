Даниэль Риккьярдо: "Меня не беспокоит повышенное внимание СМИ к Ферстаппену"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не удивлен тем, что команда продлила контракт с Максом Ферстаппеном до 2020 года. Однако он признался, что не ожидал объявления об этом на данном этапе сезона.

– Я уверен, что Макс счастлив в команде, поэтому не удивлен тем, что он хочет остаться, – цитирует F1i Риккьярдо. – Думаю, что об этом объявили довольно рано. Это, наверное, и было единственным, что меня удивило. Вера Макса в "Ред Булл" придает всем уверенности.

Меня не напрягает, что СМИ много внимания уделяют Ферстаппену. Он побил много рекордов в своем возрасте. Конечно, интерес к нему справедлив. Меня это не беспокоит.