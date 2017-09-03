Даниэль Риккьярдо: "Хотел вознаградить фанатов за терпение"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался доволен квалификацией "Гран-при Италии". Австралиец показал третье время, но стартовать будет из глубины пелотона из-за штрафа в 25 мест.

– Под дождем было весело выступать, – цитирует F1i Риккьярдо. – Мне удалось в третьем сегменте квалификации показать хороший темп. Был рад вознаградить болельщиков, которые остались на трибунах, несмотря на дождь и отложенную квалификацию. Приятно было показать третье время, хотя первые два сегмента проходили странно, машину почти не чувствовал.