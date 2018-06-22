Даниэль Риккьярдо: "Хочу управлять машиной, которая потенциально может выиграть чемпионат"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо пока не решил, останется ли в команде. Австралиец ждал выгодного предложения от другой команды, поэтому откладывал продление договора с "Ред Буллом".

– Я знал о переговорах команды с "Хондой", – цитирует F1i Риккьярдо. – Теперь попытаюсь проанализировать перспективы, чтобы понять, подходит ли это для меня. Есть плюсы и минусы. Нужно принять решение. "Рено" хорошо прогрессировала в этом году, пусть в квалификации темпа и не хватало. "Хонда" тоже добилась прогресса с "Торо Россо". Мой приоритет – управлять машиной, которая потенциально может выиграть чемпионат. Надеюсь, что в ближайшие недели решу вопрос своего будущего. Желательно сделать это до августовского перерыва, потому что не хочу проводить отпуск в телефонных беседах.