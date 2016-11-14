Даниэль Риккьярдо: "Главной проблемой на "Гран-при Бразилии" была плохая видимость"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил сожаление по поводу результатов гонки "Гран-при Бразилии", которую он завершил на восьмом месте. По словам гонщика, ему не везло со стратегией.

– Разочаровывающая гонка, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Нам постоянно не везло со стратегией. Стоило поменять шины, как появлялся автомобиль безопасности или красный флаг. Мы теряли позиции и очевидно, что не могли предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Но главной проблемой сегодня была плохая видимость, поскольку забрало моего шлема постоянно запотевало. Я открывал забрало и пытался его протереть. Такого никогда не было раньше, и это мешало мне.

Обидно, поскольку у нас была хорошая скорость, и машина позволяла рассчитывать на большее, чем восьмое место.

Условия были непростыми. Я, к примеру, не видел, как Кими, шедший впереди меня, разбил машину. Только посмотрев повтор после возвращения в боксы, я узнал, что он попал в аварию. Так что в этом плане красные флаги были очень вовремя.

Я рад, что нам все-таки удалось довести гонку до конца и, несмотря на несколько инцидентов, с безопасностью всё было в порядке. Болельщикам пришлось набраться терпения – спасибо им за то, что они оставались на трибунах.