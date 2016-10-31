Даниэль Риккьярдо: "Феттель не заслужил подиум "Гран-при Мексики"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил мнение, что Себастьян Феттель несправедливо поднялся на подиум, учитывая свои действия при обороне на последних кругах. Четырехкратный чемпион мира жестко отбил атаку австралийца и после наказания другого пилота RBR Макса Ферстаппена стал третьим.

Также австралиец остался недоволен тем, что Льюис Хэмилтон не получил наказания за то, что срезал трассу на первом круге.

– Он сделал то, на что сам всегда жалуется – сместился в зоне торможения, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Сейчас он улыбается, но я считаю, что он не заслужил этот подиум. Он продолжал закрывать калитку на торможении, и в конечном итоге мне просто некуда было деться. Это очень расстроило.

Я не понимаю, как лидер гонки может при обороне срезать трассу и при этом избежать штрафа. В чем была разница между действиями Ферстаппена и Льюиса? Он допустил ошибку, за которую должен был поплатиться. Честно говоря, я очень разочарован таким подходом.