Даниэль Риккьярдо: "Ферстаппен более сложный соперник, чем Феттель"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что с его партнером по команде Максом Ферстаппеном тяжело конкурировать. Он сравнил голландца со своим прежним партнером по команде Себастьяном Феттелем, который сейчас в "Феррари".

– Я не хочу умалять заслуги Феттеля, он был и остается отличным пилотом, но Макс – самый непростой партнер по команде, – цитирует F1i Риккьярдо. – Надеюсь, он тоже меня считает сложным оппонентом. Чувствую, что я должен по максимуму использовать свои возможности, свои шансы. Иногда приходится радоваться подиуму, иногда – четвертому месту. Это не предел мечтаний, но я работаю по полной, и этому рад.