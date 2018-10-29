Даниэль Риккьярдо: "Эта машина проклята. Готов отдать ее Гасли"

Гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо после "Гран-при Мексики" заявил, что не хочет продолжать сезон. Пилот потерял второе место из-за проблем со сцеплением. В следующем году он переходит в "Рено", а его место займет Пьер Гасли.

- Наиболее подходящее слово здесь - "беспомощный". Уже давно у меня не было четкого уик-энда, - приводит Crash слова Риккьярдо. - Все время у меня были хорошие тренировки старта, но в гонке все сложилось не так, как нужно. У меня нет этому объяснения.

Я позволю Гасли управлять этой машиной. С ней я закончил. Не вижу смысле участвовать в двух следующих гонках. Не люблю заниматься всякой ерундой, но эта машина проклята. У меня нет других слов.