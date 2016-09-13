Даниэль Риккьярдо: "Если повезет, в Сингапуре могу вернуть долг за Монако"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо рассчитывает, что в Сингапуре ему улыбнется удача и он сможет побороться за победу. Австралиец ждет, когда судьба вернет ему долг за неудачу в Монако, где он упустил победу из-за ошибки команды.

– Я в такие вещи не верю, но если мне повезет, я рассчитываю вернуть долг за то, что случилось в Монако, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – "Гран-при Сингапура" – та гонка, где это может случиться. Я не нацеливаюсь на победу, но чувствую, что шанс будет, если мы отработаем очень хорошо. В каждой гонке мы потихоньку прибавляем, что-то дорабатываем. Пусть это не всегда видно по результату, но мы ощущаем это в поведении машины, в настройках. В конечном итоге это принесет нам пользу.