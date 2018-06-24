Даниэль Риккьярдо: "Если будет дождь, я смогу побороться за подиум"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо отметил, что квалификация "Гран-при Франции" далась ему непросто. Австралиец показал пятый результат.

– Я был связан по рукам и ногам, – цитирует F1i Риккьярдо. – Была недостаточная поворачиваемость. И я ничего не мог поделать. Мы поменяли кое-что перед третьей практикой, но из-за дождя не могли проверить это. Поэтому в квалификации я ни на что повлиять не мог.

Думаю, что если во время гонки пойдет дождь, я смогу побороться за подиум. А в обычных условиях вряд ли сможем побороться с "Мерседесом" и "Феррари".