Даниэль Риккьярдо: "Две лучшие альтернативы "Ред Буллу" от меня ушли"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признал, что тянул с продлением контракта, ожидая свободного места в "Феррари" или "Мерседесе". Однако там определились с пилотами на 2019 год.

– Две лучшие альтернативы ушли, мне кажется, что я останусь в "Ред Булле", хотя ничего еще не подписано, – цитирует F1i Риккьярдо. – Мне еще нужно кое-что уладить, потому что не все двери закрыты. Вряд ли в следующем сезоне будет много перестановок. Я должен быть уверен, что делаю правильный выбор. Сейчас трудно представить более удачный вариант, чем продление контракта с "Ред Буллом". "Рено" и "Макларен", например, пока не могут претендовать на победы.