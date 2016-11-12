12:08 | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Для победы нам нужен будет дождь"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо был не очень доволен пятничными свободными заездами "Гран-при Бразилии". Во второй практике он показал пятый результат.

– Было очень жарко, поэтому сложно прочувствовать резину, – цитирует Grand Prix Риккьярдо. – Мы были не так быстры на длинных отрезках, как хотелось бы. Но когда трасса охлаждается, ощущения иные. Мы чуть ближе к "Мерседесу", чем ожидали. Можно еще что-то выжать из машины. А чтобы победить, нужно немного дождя. Дождь способен внести коррективы.

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