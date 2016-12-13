Даниэль Риккьярдо: "Чем выше ценят Ферстаппена, тем значимее будут мои успехи на его фоне"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо доволен тем, что его партнер по команде Макс Ферстаппен получил так много похвалы по итогам минувшего сезона. По словам австралийца, борьба с сильным партнером повысит его класс.

– Макса много хвалили в 2016 году, но это даже здорово, – цитирует F1i Риккьярдо. – Чем выше он ценится, тем более значимым будут мои успехи на его фоне в следующем сезоне. Если я его обойду, это будет положительным знаком. Если же твоего партнера по команде называют слабым, не заслуживающим этого места, то победы на его фоне не будут цениться.