20:28 13 февраля | Формула-1

Даниэль Риккьярдо: "Цель "Ред Булла" - подиум в первой же гонке"


Пилот "Ред Булла"  Даниэль Риккьярдо отметил, что нацеливается на подиум в первой же гонке сезона. 25 марта состоится "Гран-при Австралии".

– В прошлом году мы уже зимой понимали, что старт сезона будет сложным, – цитирует Speed Week Риккьярдо. – Мы знали, что отстаем от "Мерседеса" и "Феррари". В этом году мы планируем быть в лучшей форме с самого начала сезона. Наша цель – подиум в первой же гонке. "Рено" стала делать надежнее двигатели, стала выше производительность. Мы много работаем над новым шасси. Мы должны быть достаточно сильны.

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