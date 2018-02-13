Даниэль Риккьярдо: "Цель "Ред Булла" - подиум в первой же гонке"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо отметил, что нацеливается на подиум в первой же гонке сезона. 25 марта состоится "Гран-при Австралии".

– В прошлом году мы уже зимой понимали, что старт сезона будет сложным, – цитирует Speed Week Риккьярдо. – Мы знали, что отстаем от "Мерседеса" и "Феррари". В этом году мы планируем быть в лучшей форме с самого начала сезона. Наша цель – подиум в первой же гонке. "Рено" стала делать надежнее двигатели, стала выше производительность. Мы много работаем над новым шасси. Мы должны быть достаточно сильны.