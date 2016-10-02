Даниэль Риккьярдо: "Благодарен Ферстаппену за честную веселую борьбу"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо доволен тем, как разворачивалась борьба с партнером по команде Максом Ферстаппеном в гонке "Гран-при Малайзии". Австралиец одержал победу, а голландец стал вторым, хотя пытался атаковать Риккьярдо.

– Макс совершил пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности, и на тот момент его стратегия выглядела успешной, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – Я должен был сдержать его в средней части гонки. Это была хорошая битва. Макс был на более свежей резине, и я делал все, что мог. Было весело, мы оба стремились победить, боролись честно, с взаимным уважением, за что я его благодарю.