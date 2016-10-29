Даниэль Риккьярдо: "Баланс машины был ужасным"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо пожаловался на баланс машины в квалификации "Гран-при Мексики". Австралиец показал четвертый результат, уступив двум пилотам "Мерседеса" и своему партнеру по команде Максу Ферстаппену.

– Все получилось хаотично, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – Баланс был ужасным. Даже на последнем круге я не знал, как его проеду. Думал, что к шестому повороту проигрывал почти полсекунды в сравнении с предыдущим кругом. Мы не ждали идеальной машины в этой квалификации. Так что мне повезло стать четвертым. Но 0,4 секунды я потерял только в первом секторе.