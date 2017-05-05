Чейз Кэри: "Я предпочел бы видеть Алонсо в Монако"

Генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри признался, что не приветствовал бы участие пилота "Макларена" Фернандо Алонсо в гонке "500 миль Индианаполиса". Испанец ради этой гонки откажется от "Гран-при Монако".

– У меня неоднозначное мнение, – цитирует F1i Кэри. – Я хочу, чтобы Фернандо был в Монако, но на машине, которая позволила бы ему бороться за победу. К сожалению, не вижу, что это произойдет в ближайшей перспективе. Понимаю его желание принять новый вызов. Полностью уважаю его решение. Косвенно это принесет пользу и "Формуле-1", поскольку американская публика обратит на него внимание. Но это не идеальная ситуация. Я все же предпочел бы его видеть в Монако. Когда одна из главных звезд твоей серии решает пропустить гонку, чтобы заняться другой серией, это не есть хорошо.