Чейз Кэри: "Сейчас в "Формуле-1", вероятно, есть диктатура"

Будущий директор "Формулы-1" Чейз Кэри, представляющий компанию Liberty Media, которая завершает покупку прав на "Королевские гонки", признался, что еще присматривается к обстановке вокруг этого вида спорта. По его словам, в "Формуле-1" присутствует элемент диктатуры.

– В ближайшие месяцы я буду внимательно слушать, что говорят люди, и корректировать свою позицию, – цитирует F1i Кэри. – В "Формуле-1" все состоит из целого ряда субъектов. Поэтому важно понять цели каждого из них. Нельзя постоянно всех делать счастливыми. Это невозможно. Нужно понимать мотивацию и искать компромисс. Простое управление не может быть целью. Тогда появляется бюрократия. Но диктатуры тут не должно быть, хотя мы видим ее сейчас, вероятно.