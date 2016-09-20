20:50 | ФОРМУЛА-1

Чейз Кэри: "Сейчас в "Формуле-1", вероятно, есть диктатура"

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Будущий директор "Формулы-1" Чейз Кэри, представляющий компанию Liberty Media, которая завершает покупку прав на "Королевские гонки", признался, что еще присматривается к обстановке вокруг этого вида спорта. По его словам, в "Формуле-1" присутствует элемент диктатуры.

– В ближайшие месяцы я буду внимательно слушать, что говорят люди, и корректировать свою позицию, – цитирует F1i Кэри. – В "Формуле-1" все состоит из целого ряда субъектов. Поэтому важно понять цели каждого из них. Нельзя постоянно всех делать счастливыми. Это невозможно. Нужно понимать мотивацию и искать компромисс. Простое управление не может быть целью. Тогда появляется бюрократия. Но диктатуры тут не должно быть, хотя мы видим ее сейчас, вероятно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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komcomolets

"В "Формуле-1" все состоит из целого ряда субъектов. Поэтому важно понять цели каждого из них. Нельзя постоянно всех делать счастливыми. Это невозможно. Нужно понимать мотивацию и искать компромисс. Простое управление не может быть целью. Тогда появляется бюрократия. Но диктатуры тут не должно быть, хотя мы видим ее сейчас, вероятно." __________________________________________________________________________________________________ Переведите на русский пожалуйста этот абзац, а то я что-то не понял....

21:21

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