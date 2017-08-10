Чейз Кэри: "Сейчас не получится подписать контракт и сбросить все на плечи промоутеров"

Генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри отметил, что новые владельцы гонок не будут спешить с увеличением числа этапов в США. По его словам, заключать контракты нужно после тщательной проработки.

– Я не хочу критиковать Экклстоуна, потому что он многое сделал, – цитирует Bild Кэри. – Но мне кажется, он слишком часто заключал краткосрочные сделки, торопился. Поэтому все нужно тщательно планировать, хорошо прорабатывать, если мы хотим, например, провести гонку в Нью-Йорке. Раньше вы подписывали контракт, а остальное сбрасывали на плечи промоутеров, но сейчас так работать не получится. Нужно захватывать публику. Финиксом особо не привлечешь людей, а вот Нью-Йорком или Майами можно. Мы уже видим, как увеличивается число подписчиков в социальных сетях. Стало больше фанатов в США. Их в принципе даже больше, чем мы могли думать.