Чейз Кэри: "Присутствие "Формулы-1" в Европе не пострадает"

Генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри успокоил европейских фанатов автогонок, заявив, что число этапов в Европе не сократится. Ранее стало известно, что "Формула-1" работает над увеличением числа гонок в США и других точках мира.

– С первого дня мы понимали, что важно использовать ресурс США для развития гонок, – цитирует F1i Кэри. – Мы говорили о возможностях таких городов, как Майами, Нью-Йорк или Лас-Вегас. Но давайте проясним, что присутствие "Формулы-1" в Европе не пострадает. Это основа спорта, его колыбель, и это всегда будет так.